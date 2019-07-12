Аллу Пугачеву преследует маньяк: стали известны детали

Шоу-бизнес

Известная певица Алла Пугачева убеждена, что ее преследует маньяк. В окружении Примадонны рассказали о следующем по пятам за артисткой молодом мужчине, пишут Дни.ру.

Члены фан-клуба исполнительницы рассказали, что вот уже 12 лет ей приходиться осторожничать, чтобы избежать случайной встречи с назойливым поклонником, которого сама Алла называет «маньяком». Каким-то образом молодому человеку удается узнавать о планах передвижения певицы и появляться в тех местах, что, безусловно, пугает Пугачеву.

Поговаривают, что впервые поклонник дал о себе знать в 2007 году на питерском творческом вечере Раймонда Паулса. Знаменитость сама приметила неадекватного фаната, который не отходил от ее машины и попросила охрану его изолировать. «Вон того парня ко мне не подпускать! Он маньяк!» — скомандовала тогда Алла Борисовна. Естественно, как и у любого артиста у Пугачевой есть некий круг преданных поклонников, которые следуют за ней повсюду.

Судя по их рассказам, они часто замечают того самого преследователя в своих рядах. Молодой человек ни с кем не общается, стоит в сторонке и молча наблюдает. Ни имени, ни фамилии, ни места его жительства они не знают.

Восемь лет назад этот мужчина пытался пробраться в их с Максимом Галкиным гостиничные апартаменты в Крыму. «Незваного гостя выводили с охраной. Алла тогда сказала охране: «Ребята, запомните этого парня и больше не впускайте! Он опасен!» — рассказали в фан-клубе Аллы Пугачевой.

Дальше — больше. В 2016 году, когда Примадонна выступала на «Славянском базаре» в Витебске и пошла танцевать в зал, преследователь пробрался незаметно на сцену. Но вел себя спокойно: покружился в танце с Аллой и сел на место. С другими поклонниками артистки этот человек не общается.

По мнению людей из близкого круга певицы, недавний скандал на Рижском вокзале, когда она отправлялась в Латвию и попросила подвезти ее до вагона, был вызван именно тем, что Примадонна опасалась маньяка.

На одном из кадров особо наблюдательные репортеры заметили мужчину, которого сама Примадонна несколько лет назад назвала «маньяком».

Он вроде появился на Рижском вокзале, однако держался в стороне и пристально наблюдал за Аллой Пугачевой. Та его приметила и, как утверждает издание, попросила закрыть окна в машине, где сидели ее дети Гарри и Лиза, пока помощники грузили в вагон чемоданы. А другие наблюдательные поклонники отметили, что у Примадонны появился еще один охранник.

Несмотря на правдоподобность истории, некоторые поклонники певицы задаются вопросом: почему тайна о маньяке вскрылась только сейчас, когда вокруг скандала на вокзале поднялась такая шумиха? Почему все эти 12 лет фанаты не говорили о преследователе? Возможно, Пугачева попросту нашла логичное оправдание своему поступку, чтобы снять с себя позорное клеймо зазнавшейся «королевы». Скорее всего знаменитость не думала, что ее царские замашки вызовут такой резонанс среди народа. Вот и пришлось впопыхах придумывать историю о настойчивом воздыхателе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кристину Орбакайте заподозрили в стремлении публично унизить Примадонну.

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