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День Петра и Павла: красивые поздравления в открытках и стихах
День 12 июля у христиан восточного обряда посвящен двум первоверховным апостолам Петру и Павлу. Кроме первоверховных, за апостолами закрепился еще и титул всехвальных за их роль в распространении учения Христа по миру.
Художественно-символически апостола Петра принято изображать с ключами от рая. Апостол Павел на большинстве изображений традиционно держит в руках Священное Писание, а иногда еще и меч, от которого позднее примет мученическую смерть. Меч у апостола символизирует победу истинной веры.
В Украине с днем Петра и Павла связаны особые традиции. По церковному календарю 12 июля заканчивается Петров пост, и вся семья собиралась за праздничным столом, приглашая соседей, чтобы достойно отметить праздник.
Апостолы Петр и Павел,
Избранные Богом самим,
Вы — церкви Христовой фундамент,
Вам честь и хвалу воздадим.
Устами и сердцем взывая,
Мы просим, премудрые, вас,
Чтобы в немощи нас укрепляя,
Звучал ваш молитвенный глас.
Петр и Павел — святые отцы,
Веру в Христа словно крест пронесли,
Им приходилось за веру страдать,
Жизнью своей за Христа постоять.
Пусть литургии по миру звенят,
Будем святых в этот день вспоминать.
Апостолы верные Петр и Павел.
Каждый из них Бога вечного славил.
Правду народу они возвещали,
Послушными, кроткими быть завещали.
Чтобы нам жить, исполняя заветы,
Важно апостолов помнить советы.
Будем же искренне ближних любить,
Чтобы в согласии и в мире жить.
По погоде в день Петра и Павла судили, каким будет последний месяц лета. Каких сюрпризов ждать от погоды 12 июля, читайте в материале «ФАКТОВ».
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