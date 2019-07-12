Общество и люди

День Петра и Павла: красивые поздравления в открытках и стихах

День 12 июля у христиан восточного обряда посвящен двум первоверховным апостолам Петру и Павлу. Кроме первоверховных, за апостолами закрепился еще и титул всехвальных за их роль в распространении учения Христа по миру.

Художественно-символически апостола Петра принято изображать с ключами от рая. Апостол Павел на большинстве изображений традиционно держит в руках Священное Писание, а иногда еще и меч, от которого позднее примет мученическую смерть. Меч у апостола символизирует победу истинной веры.

В Украине с днем Петра и Павла связаны особые традиции. По церковному календарю 12 июля заканчивается Петров пост, и вся семья собиралась за праздничным столом, приглашая соседей, чтобы достойно отметить праздник.

Апостолы Петр и Павел,

Избранные Богом самим,

Вы — церкви Христовой фундамент,

Вам честь и хвалу воздадим.

Устами и сердцем взывая,

Мы просим, премудрые, вас,

Чтобы в немощи нас укрепляя,

Звучал ваш молитвенный глас.

Петр и Павел — святые отцы,

Веру в Христа словно крест пронесли,

Им приходилось за веру страдать,

Жизнью своей за Христа постоять.

Пусть литургии по миру звенят,

Будем святых в этот день вспоминать.

Апостолы верные Петр и Павел.

Каждый из них Бога вечного славил.

Правду народу они возвещали,

Послушными, кроткими быть завещали.

Чтобы нам жить, исполняя заветы,

Важно апостолов помнить советы.

Будем же искренне ближних любить,

Чтобы в согласии и в мире жить.

По погоде в день Петра и Павла судили, каким будет последний месяц лета. Каких сюрпризов ждать от погоды 12 июля, читайте в материале «ФАКТОВ».

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