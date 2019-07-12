Украина

Жара, как в парилке: в сети рассказали о жуткой поездке в поезде "Укрзалізниці"

Поездка в курортный Бердянск на поезде — это семичасовое мучение в антисанитарных условиях. Кроме того, такой вояж не оправдан с точки зрения временных затрат и по денежным расходам. Об этом предупредил автор Youtube-канала «Стоит ли Ехать?», сняв ролик о своей поездке в поезде «Бердянск-Запорожье-Бердянск».

На видео заметно, что изношенный плацкартный вагон не отличался чистотой, стены были в подозрительных пятнах, не работал кондиционер и пассажиры были вынуждены около семи часов ехать как в парилке. Вытяжка в вагоне присутствовала, но своей задачей не справлялась. Старый туалет соответствовал общему состоянию вагона: грязные стены и пол, грязное мыло, отсутствие бумаги.

«В поезде нет ни матрасов, ни подушек, ни розеток рабочих», — предупреждает видеоблогер.

Видео содержит нецензурную лексику

По итогам эксперимента блогер посоветовал ездить из Запорожья в Бердянск автомобильным транспортом, тем более, что путешествие на машине займет два-три часа, а поезд то же расстояние будет преодолевать семь-восемь часов.

Напомним, ранее пассажиры пожаловались на невыносимые условия в поезде «Киев-Мелитополь». А «Укрзалізниця» тем временем анонсировала новое подорожание билетов.

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