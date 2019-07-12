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В Киеве начали штрафовать за неправильную парковку: сколько придется заплатить нарушителям
Столичные работники «Инспекции по парковке» перешли от предупреждений к действиям: киевляне-нарушители стали получать первые штрафы, а машины злостных нарушителей эвакуатор увозит на штрафплощадку. Рейд на центральных столичных улицах убедил: не все готовы к штрафным санкциям, которые предусмотрены за нарушения правил парковки. Напомним, в Киеве с 10 июля полиция и инспекторы по парковке начали активно разбираться с проблемой оставленных в неположенном месте авто, например, припаркованных в полосе общественного транспорта.
Контролеры советуют водителям десять раз подумать и выбрать: либо своевременно оплатить стоянку автомобиля, либо парковаться в неразрешенном месте, заплатив при этом гораздо больше. За неоплаченную парковку водителю грозит штраф в 20-кратном размере от стоимости одного часа парковки: в зависимости от зоны установлен тариф — 10, 7 или 5 гривен в 1 час. Номера парковочных зон нанесены на информационные щиты под парковочными знаками.
Инспекторы предупреждают, что штрафовать будут всех без исключения. Но есть приятная деталь: если штраф уплачен на протяжении 10 дней, то можно получить 50-процентную скидку.
Оплата парковки осуществляется исключительно по безналичному расчету — с помощью SMS, мобильных приложений, абонемента или паркомата. С 1 июля ввели новые талоны — у них другой цвет, расположение номеров зон и дополнительная информация (из степеней защиты — голограмма и уникальный номер).
Талоны можно приобрести:
— онлайн с бесплатной доставкой через сервис КП «ГИВЦ»;
— онлайн через сервис Portmone;
— в киосках «Союзпечать»;
— непосредственно в «Киевтранспарксервисе» (справочный телефон (044) 383−20−37).
На месяц для всех зон талон стоит 630 гривен, в II и III зонах — 441 гривню, в III зоне — 315 гривен. Квартальный абонемент — 1465 гривен.
Внимательность при выборе места парковки позволит водителям избежать неприятностей, объяснения с инспектором и штрафплощадок. А если уж случилось так, что автомобиль эвакуировали, то вернуть машину можно будет, ознакомившись с постановлением полиции и уплатив положенный штраф. В этом случае водителю придется:
— обратиться за постановлением в управление патрульной полиции в Киеве (улица Народного Ополчения, 9);
— обратиться в госпредприятие «Информ-Ресурсы» при МВД (Киев, улица Довнар-Запольского, 8), чтобы оплатить штраф;
— узнать в «Информ-Ресурсы», где находится автомобиль.
Напомним, в Киеве начали массово эвакуировать автомобили, припаркованные на пешеходных переходах и других запрещенных для парковки местах. В июле также начали проводить фото- и видеофиксацию нарушений правил дорожного движения и выписывать постановления об административных взысканиях.
Если у вас забрали неправильно припаркованное авто, то звоните по номеру 15−51, телефону полиции 102 и справочной «Киевтранспарксервиса» — 0−800−300−516. Вопросы по парковке также можно отправлять на электронную почту [email protected]
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