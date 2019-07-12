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Люстрация по-новому: у Зеленского отрицают авторство Портнова
У Зеленского отрицают, что разработанный проект закона о люстрации, которым предлагается расширить список людей, которым запрещено занимать госдолжности, всеми топ-чиновниками, работавшими в период с февраля 2014 до 19 мая 2019 года, был разработан экс-замглавы Администрации президента Януковича Андреем Портновым.
Как передает «Обозреватель», об этом в эфире «1+1» ток-шоу «Право на владу» заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук. Так он отреагировал на слова телеведущего Сергея Иванова, что проект документа аналогичного содержания был обнародован Портновым еще в начале июля.
«Вы еще не видели текста, внесенного президентом Украины в Верховную Раду, а уже проводите параллели», — заявил Стефанчук.
Кстати, у Портнова конечный срок по люстрации — 20 мая 2019 года — день инаугурации Владимира Зеленского. А у самого президента конечной датой обозначено 19 мая.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывшей секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что ему не стыдно за свою работу в течение последних пяти лет и выразил сожаление, что окружение Зеленского синхронизирует его заявления с провокациями тех, кто ведет войну против Украины.
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