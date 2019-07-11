Политика

"Мне не стыдно": Турчинов признался, что Зеленский его неприятно удивил

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов прокомментировал инициативу президента Владимира Зеленского расширить перечень лиц, попадающих под закон о люстрации. Турчинов был очень удивлен предложением Зеленского люстрировать все высшее руководство из окружения бывшего президента Петра Порошенко.

«Мне не стыдно за свою деятельность за последние пять лет. Я очень хорошо знаю, в каком состоянии была Украина 23 февраля 2014 года и какой она стала по состоянию на 19 мая 2019 года», — написал Турчинов в Facebook.

Бывший топ-чиновник выразил сожаление, что окружение Зеленского синхронизирует его заявления с провокациями тех, кто ведет войну против Украины.

«Для Путина и его марионеток с «лугандону» наши действия были преступлением. Именно поэтому против меня и многих патриотов Украины в путинской России возбуждены уголовные дела и введены санкции, а фейковый суд на оккупированной территории осудил меня к «высшей мере наказания», — отметил экс-глава СНБО.

Турчинов признался, что за все свои действия и решения готов отвечать перед Богом и страной.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что его командой наработан проект закона о расширении норм закона «Об очищении власти». В перечень должностей, попадающих под люстрацию, новой командой предлагается добавить всех, кто занимал должности с февраля 2014 года по 19 мая 2019 года".



При этом Зеленский выразил надежду, что действия всех вышеперечисленных получат «юридическую оценку».

Ранее Владимир Зеленский назначил руководителем своей Администрации Андрея Богдана, который попадал под действие закона о люстрации.

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