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- 15:16 Зеленский собрался ужесточить люстрацию
Зеленский собрался ужесточить люстрацию (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский, который, похоже, так и не подписал утвержденный Верховной Радой закон, предусматривающий процедуру импичмента главы государства, записал очередное видеообращение, заявив, что хочет усилить люстрацию.
«Наработан проект закона о расширении норм Закона „Об очищении власти“. Предлагаем в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить президента Украины, всех народных депутатов, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, Антимонопольного комитета и Фонда госимущества», — сказал Владимир Зеленский и продолжил перечислять топ-чиновников, добавив: «Всех, кто занимал должности с февраля 2014 года по 19 мая 2019 года».
При этом Зеленский выразил надежду, что действия всех вышеперечисленных получат «юридическую оценку».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский назначил руководителем своей Администрации Андрея Богдана, который попадал под действие закона о люстрации.
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