Беспредел днепропетровских фискалов довел до акций протеста, — СМИ

Украина

История со странным исчезновением директора компании «Софт Оил» Кирилла Суворова, в котором были замешаны представители налоговой милиции Днепропетровской области, обсуждается в украинских медиа уже несколько недель. Благодаря владельцу компании Дмитрию Олейнику и адвокатам скандальное исчезновение бизнесмена получило огласку. Похищенному Суворову удалось сбежать из заточения на одной из загородных турбаз Днепра, где его насильно удерживали.

«Одиннадцать с половиной тысяч тонн масла застряли на нефтепереливной станции в Николаеве. Почти месяц законный владелец груза, компания „Софт Оил“ — не может свободно распоряжаться своим имуществом. Масло, стоимостью более 7 миллионов долларов, незаконно арестовала Днепропетровская налоговая милиция. При этом противоправность ее действий компания „Софт Оил“ подтвердила выигранной апелляции. Но работники фискальной службы в месте с Николаевскими коллегами чуть ли не каждый проводят на базе, то обыски, то следственные действия. Работа всей нефтеперевалочной станции заблокирована», — говорится в сюжете «Подробностей».

Масло компании «Софт Оил» используют для автомобильных двигателей. Его привозят специально из-за рубежа.

По словам адвокатов компании, товар конфисковали незаконно. Масло прошло всю необходимую сертификацию и проверку.

«При импорте масла никакие законы не нарушались. Компания заплатила все предусмотренные законом пошлины и налоги, что составило 8 миллионов гривен. И должны заплатить еще больше. Была проведена экспертиза, сама налоговая милиция провела исследование этого масла. Авторитетная организация по исследованию горюче-смазочных материалов (ГСМ) „МАСМА“ провела исследование, подтвердив, что это масло не является подакцизным товаром и предназначено для производства моторных масел. Поэтому оснований для ареста нет абсолютно никаких», — рассказал адвокат Роман Могила.

По словам Богдана Хмельницкого, координатора ОО «Стоп коррупция», танкер нужно отпустить: «Но на масло наложен арест еще раз. То есть по той же причине. Я считаю, что это непосредственно преступление».

Под стенами Днепропетровской налоговой милиции продолжают проходить акции протеста против беспредела фискалов.

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