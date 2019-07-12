Спорт

Месси отдыхает на Карибах с женой и тремя сыновьями (фото)

Жена знаменитого футболиста «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Рокуццо показала, как семья отдыхает на Карибах, опубликовав фотографии на своей странице в Instagram.

Как известно, форвард ушел в отпуск только несколько дней назад, поскольку в составе национальной команды выступал на Кубке Америки в Бразилии, где завоевал «бронзу».

«В раю с ними», — подписала Рокуццо фотографию, на которой запечатлены она, Лионель и их трое детей — 6-летний Тьяго, 3-летний Матео и годовалый Чиро на пляже Антигуа и Барбуды.

Кстати, после поражения Аргентины от Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки Месси раскритиковал судейство. А в матче за третье место против Чили (2:1) Лионель был удален с поля в конце первого тайма и отказался посещать церемонию награждения, обвинив Южноамериканскую конфедерацию футбола в коррупции. Теперь 32-летнему футболисту, который, по данным Forbes, с июня 2018 года по июнь 2019-го заработал 127 млн долларов, грозит дисквалификация.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сети появилось уникальное детское фото Месси с его будущей женой.

Фото Instagram



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