Общество и люди

В пятницу, 12 июля, с утра центральная часть Одессы перекрыта. Там проходит крестный ход по случаю дня Касперовской иконы Божией Матери. Накануне городской голова Геннадий Труханов подписал распоряжение о согласовании Одесской епархии Украинской Православной церкви (Московского патриархата) проведения крестного хода. Напомним, Окружной административный суд Киева принял решение остановить процесс принудительного переименования Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, указав, что «распоряжение подписано в соответствии со статьей 42 закона о местном самоуправлении и на основании обращения Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела».

По информации УПЦ МП, в мероприятии примут участие пять тысяч человек. Они пройдут от Свято-Успенского кафедрального собора на улице Преображенской, 70 к Спасо-Преображенскому кафедральному собору на Соборной площади, 3.

Согласно распоряжению, департаменту муниципальной безопасности Одесского горсовета поручается, совместно с региональным главком Нацполиции обеспечить охрану общественного порядка. А управлению патрульной полиции — организовать сопровождение и обеспечить безопасность участников движения колонны по маршруту движения крестного хода.

В настоящее время движение общественного электротранспорта приостановлено. Как сообщили в КП «Одесгорэлектротранс», по улице Преображенской пока не ходят троллейбусы и трамваи, которые соединяют практически диаметрально противоположные части города.

Ранее командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский отметил, что вражеская идеология «русского мира» проникает в Украину под разными обличьями.



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