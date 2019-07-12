Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских показали фото в постели (фото, видео)

Потап и Настя Каменских, недавно вернувшиеся из свадебного путешествия, снялись вместе в постели — их совместную фотографию выложили в фан-Instagram.

«Когда ОН на меня так смотрит, я готова бежать за ним на край света, осуществить его любую мечту и нежно-нежно обнять», — говорится в комментарии к фото.

Также в Instagram разместили свежий коуб «Счастье — это так легко».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время медового месяца, которые новобрачные провели в Турции, Настя Каменских порадовала фанатов новыми фото в купальнике.

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