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Потап и Настя Каменских показали фото в постели (фото, видео)
Потап и Настя Каменских, недавно вернувшиеся из свадебного путешествия, снялись вместе в постели — их совместную фотографию выложили в фан-Instagram.
«Когда ОН на меня так смотрит, я готова бежать за ним на край света, осуществить его любую мечту и нежно-нежно обнять», — говорится в комментарии к фото.
Также в Instagram разместили свежий коуб «Счастье — это так легко».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время медового месяца, которые новобрачные провели в Турции, Настя Каменских порадовала фанатов новыми фото в купальнике.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...