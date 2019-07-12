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Календарь матчей чемпионата и Кубка Украины по футболу, еврокубков и поединков сборной
Футбольный сезон-2019/2020
25 июля (четверг)
Первый поединок второго отборочного раунда Лиги Европы «Будучность» (Черногория) — «Заря» (Украина) в Подгорице
28 июля (воскресенье)
Матч за Суперкубок Украины «Шахтер» — «Динамо» в Одессе
1-й тур
«Ворскла» — «Заря»
31 июля (среда)
«Десна» — «Львов»
«Днепр-1» — «Олимпик»
«Колос» — «Мариуполь»
«Александрия» — «Шахтер»
«Карпаты» — «Динамо»
1 августа (четверг)
Ответный поединок второго отборочного раунда Лиги Европы «Заря» — «Будучность» в Запорожье
2-й тур
3 августа (суббота)
«Львов» — «Динамо»
«Заря» — «Днепр-1»
«Шахтер» — «Карпаты»
«Олимпик» — «Колос»
«Мариуполь» — «Александрия»
«Десна» — «Ворскла»
6 и 7 августа (вторник и среда)
Первые матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов
8 августа (четверг)
Первые поединки третьего отборочного раунда Лиги Европы
3-й тур
10 августа (суббота)
«Динамо» — «Шахтер»
«Ворскла» — «Львов»
«Днепр-1» — «Десна»
«Колос» — «Заря»
«Александрия» — «Олимпик»
«Карпаты» — «Мариуполь»
13 августа (вторник)
Ответные матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов
14 августа (среда)
Встреча за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» — «Челси» в Стамбуле
15 августа (четверг)
Ответные поединки третьего отборочного раунда Лиги Европы
4-й тур
17 августа (суббота)
«Десна» — «Колос»
«Ворскла» — «Днепр-1»
«Мариуполь» — «Динамо»
«Олимпик» — «Карпаты»
«Заря» — «Александрия»
«Львов» — «Шахтер»
20 и 21 августа (вторник и среда)
Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов
22 августа (четверг)
Первые поединки раунда плей-офф Лиги Европы
5-й тур
24 августа (суббота)
«Колос» — «Львов»
«Александрия» — «Днепр-1»
«Карпаты» — «Ворскла»
«Динамо» — «Десна»
«Шахтер» — «Заря»
«Мариуполь» — «Олимпик»
27 и 28 августа (вторник и среда)
Ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов
29 августа (четверг)
Ответные поединки раунда плей-офф Лиги Европы
6-й тур
31 августа (суббота)
«Заря» — «Динамо»
«Десна» — «Карпаты»
«Ворскла» — «Александрия»
«Днепр-1» — «Колос»
«Олимпик» — «Шахтер»
«Львов» — «Мариуполь»
7 сентября (суббота)
Встреча отбора к Евро-2020 Литва — Украина
7-й тур
14 сентября (суббота)
«Колос» — «Львов»
«Александрия» — «Днепр-1»
«Карпаты» — «Ворскла»
«Динамо» — «Десна»
«Шахтер» — «Заря»
«Мариуполь» — «Олимпик»
17 и 18 сентября (вторник и среда)
Матчи первого тура групповой стадии Лиги чемпионов
19 сентября (четверг)
Поединки первого тура групповой стадии Лиги Европы
8-й тур
21 сентября (суббота)
«Десна» — «Шахтер»
«Ворскла» — «Динамо»
«Днепр-1» — «Карпаты»
«Колос» — «Александрия»
«Заря» — «Мариуполь»
«Львов» — «Олимпик»
25 сентября (среда)
Встречи 1/16 финала Кубка Украины
9-й тур
28 сентября (суббота)
«Александрия» — «Львов»
«Карпаты» — «Колос»
«Динамо» — «Днепр-1»
«Шахтер» — «Ворскла»
«Олимпик» — «Заря»
«Мариуполь» — «Десна»
1 и 2 октября (вторник и среда)
Матчи второго тура групповой стадии Лиги чемпионов
3 октября (четверг)
Поединки второго тура групповой стадии Лиги Европы
10-й тур
5 октября (суббота)
«Десна» — «Олимпик»
«Ворскла» — «Мариуполь»
«Днепр-1» — «Шахтер»
«Колос» — «Динамо»
«Александрия» — «Карпаты»
«Львов» — «Заря»
11 октября (пятница)
Встреча отбора к Евро-2020 Украина — Литва
14 октября (понедельник)
Встреча отбора к Евро-2020 Украина — Португалия
11-й тур
19 октября (суббота)
«Карпаты» — «Львов»
«Динамо» — «Александрия»
«Шахтер» — «Колос»
«Мариуполь» — «Днепр-1»
«Олимпик» — «Ворскла»
«Заря» — «Десна»
22 и 23 октября (вторник и среда)
Матчи третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов
24 октября (четверг)
Поединки третьего тура групповой стадии Лиги Европы
12-й тур
26 октября (суббота)
«Львов» — «Десна»
«Заря» — «Ворскла»
«Олимпик» — «Днепр-1»
«Мариуполь» — «Колос»
«Шахтер» — «Александрия»
«Динамо» — «Карпаты»
30 октября (среда)
Встречи 1/8 финала Кубка Украины
13-й тур
2 ноября (суббота)
«Динамо» — «Львов»
«Днепр-1» — «Заря»
«Карпаты» — «Шахтер»
«Колос» — «Олимпик»
«Александрия» — «Мариуполь»
«Ворскла» — «Десна»
5 и 6 ноября (вторник и среда)
Матчи четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов
7 ноября (четверг)
Поединки четвертого тура групповой стадии Лиги Европы
14-й тур
9 ноября (пятница)
«Шахтер» — «Динамо»
«Львов» — «Ворскла»
«Десна» — «Днепр-1»
«Заря» — «Колос»
«Олимпик» — «Александрия»
«Мариуполь» — «Карпаты»
14 ноября (четверг)
Товарищеская встреча Украина — Эстония
17 ноября (воскресенье)
Встреча отбора к Евро-2020 Сербия — Украина
15-й тур
23 ноября (суббота)
«Колос» — «Десна»
«Днепр-1» — «Ворскла»
«Динамо» — «Мариуполь»
«Карпаты» — «Олимпик»
«Александрия» — «Заря»
«Шахтер» — «Львов»
26 и 27 ноября (вторник и среда)
Матчи пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов
28 ноября (четверг)
Поединки пятого тура групповой стадии Лиги Европы
16-й тур
30 ноября (суббота)
«Львов» — «Колос»
«Днепр-1» — «Александрия»
«Ворскла» — «Карпаты»
«Десна» — «Динамо»
«Заря» — «Шахтер»
«Олимпик» — «Мариуполь»
17-й тур
7 декабря (суббота)
«Динамо» — «Заря»
«Карпаты» — «Десна»
«Александрия» — «Ворскла»
«Колос» — «Днепр-1»
«Шахтер» — «Олимпик»
«Мариуполь» — «Львов»
10 и 11 декабря (вторник и среда)
Матчи шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов
12 декабря (четверг)
Поединки шестого тура групповой стадии Лиги Европы
18-й тур
14 декабря (суббота)
«Львов» — «Колос»
«Днепр-1» — «Александрия»
«Ворскла» — «Карпаты»
«Десна» — «Динамо»
«Заря» — «Шахтер»
«Олимпик» — «Мариуполь»
Примечание. Точные даты проведения матчей 2−18-го туров чемпионата Украины станут известны в ходе чемпионата.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» узнало потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов.
Фото ФК «Шахтер»
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