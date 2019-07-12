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Спорт

Календарь матчей чемпионата и Кубка Украины по футболу, еврокубков и поединков сборной

7:35 23 июля 2019 167
Динамо Шахтер
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Футбольный сезон-2019/2020

25 июля (четверг)

Первый поединок второго отборочного раунда Лиги Европы «Будучность» (Черногория) — «Заря» (Украина) в Подгорице

28 июля (воскресенье)

Матч за Суперкубок Украины «Шахтер» — «Динамо» в Одессе

1-й тур

«Ворскла» — «Заря»

31 июля (среда)

«Десна» — «Львов»

«Днепр-1» — «Олимпик»

«Колос» — «Мариуполь»

«Александрия» — «Шахтер»

«Карпаты» — «Динамо»

1 августа (четверг)

Ответный поединок второго отборочного раунда Лиги Европы «Заря» — «Будучность» в Запорожье

2-й тур

3 августа (суббота)

«Львов» — «Динамо»

«Заря» — «Днепр-1»

«Шахтер» — «Карпаты»

«Олимпик» — «Колос»

«Мариуполь» — «Александрия»

«Десна» — «Ворскла»

6 и 7 августа (вторник и среда)

Первые матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов

8 августа (четверг)

Первые поединки третьего отборочного раунда Лиги Европы

3-й тур

10 августа (суббота)

«Динамо» — «Шахтер»

«Ворскла» — «Львов»

«Днепр-1» — «Десна»

«Колос» — «Заря»

«Александрия» — «Олимпик»

«Карпаты» — «Мариуполь»

13 августа (вторник)

Ответные матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов

14 августа (среда)

Встреча за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» — «Челси» в Стамбуле

15 августа (четверг)

Ответные поединки третьего отборочного раунда Лиги Европы

4-й тур

17 августа (суббота)

«Десна» — «Колос»

«Ворскла» — «Днепр-1»

«Мариуполь» — «Динамо»

«Олимпик» — «Карпаты»

«Заря» — «Александрия»

«Львов» — «Шахтер»

20 и 21 августа (вторник и среда)

Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов

22 августа (четверг)

Первые поединки раунда плей-офф Лиги Европы

5-й тур

24 августа (суббота)

«Колос» — «Львов»

«Александрия» — «Днепр-1»

«Карпаты» — «Ворскла»

«Динамо» — «Десна»

«Шахтер» — «Заря»

«Мариуполь» — «Олимпик»

27 и 28 августа (вторник и среда)

Ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов

29 августа (четверг)

Ответные поединки раунда плей-офф Лиги Европы

6-й тур

31 августа (суббота)

«Заря» — «Динамо»

«Десна» — «Карпаты»

«Ворскла» — «Александрия»

«Днепр-1» — «Колос»

«Олимпик» — «Шахтер»

«Львов» — «Мариуполь»

7 сентября (суббота)

Встреча отбора к Евро-2020 Литва — Украина

7-й тур

14 сентября (суббота)

«Колос» — «Львов»

«Александрия» — «Днепр-1»

«Карпаты» — «Ворскла»

«Динамо» — «Десна»

«Шахтер» — «Заря»

«Мариуполь» — «Олимпик»

17 и 18 сентября (вторник и среда)

Матчи первого тура групповой стадии Лиги чемпионов

19 сентября (четверг)

Поединки первого тура групповой стадии Лиги Европы

8-й тур

21 сентября (суббота)

«Десна» — «Шахтер»

«Ворскла» — «Динамо»

«Днепр-1» — «Карпаты»

«Колос» — «Александрия»

«Заря» — «Мариуполь»

«Львов» — «Олимпик»

25 сентября (среда)

Встречи 1/16 финала Кубка Украины

9-й тур

28 сентября (суббота)

«Александрия» — «Львов»

«Карпаты» — «Колос»

«Динамо» — «Днепр-1»

«Шахтер» — «Ворскла»

«Олимпик» — «Заря»

«Мариуполь» — «Десна»

1 и 2 октября (вторник и среда)

Матчи второго тура групповой стадии Лиги чемпионов

3 октября (четверг)

Поединки второго тура групповой стадии Лиги Европы

10-й тур

5 октября (суббота)

«Десна» — «Олимпик»

«Ворскла» — «Мариуполь»

«Днепр-1» — «Шахтер»

«Колос» — «Динамо»

«Александрия» — «Карпаты»

«Львов» — «Заря»

11 октября (пятница)

Встреча отбора к Евро-2020 Украина — Литва

14 октября (понедельник)

Встреча отбора к Евро-2020 Украина — Португалия

11-й тур

19 октября (суббота)

«Карпаты» — «Львов»

«Динамо» — «Александрия»

«Шахтер» — «Колос»

«Мариуполь» — «Днепр-1»

«Олимпик» — «Ворскла»

«Заря» — «Десна»

22 и 23 октября (вторник и среда)

Матчи третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов

24 октября (четверг)

Поединки третьего тура групповой стадии Лиги Европы

12-й тур

26 октября (суббота)

«Львов» — «Десна»

«Заря» — «Ворскла»

«Олимпик» — «Днепр-1»

«Мариуполь» — «Колос»

«Шахтер» — «Александрия»

«Динамо» — «Карпаты»

30 октября (среда)

Встречи 1/8 финала Кубка Украины

13-й тур

2 ноября (суббота)

«Динамо» — «Львов»

«Днепр-1» — «Заря»

«Карпаты» — «Шахтер»

«Колос» — «Олимпик»

«Александрия» — «Мариуполь»

«Ворскла» — «Десна»

5 и 6 ноября (вторник и среда)

Матчи четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов

7 ноября (четверг)

Поединки четвертого тура групповой стадии Лиги Европы

14-й тур

9 ноября (пятница)

«Шахтер» — «Динамо»

«Львов» — «Ворскла»

«Десна» — «Днепр-1»

«Заря» — «Колос»

«Олимпик» — «Александрия»

«Мариуполь» — «Карпаты»

14 ноября (четверг)

Товарищеская встреча Украина — Эстония

17 ноября (воскресенье)

Встреча отбора к Евро-2020 Сербия — Украина

15-й тур

23 ноября (суббота)

«Колос» — «Десна»

«Днепр-1» — «Ворскла»

«Динамо» — «Мариуполь»

«Карпаты» — «Олимпик»

«Александрия» — «Заря»

«Шахтер» — «Львов»

26 и 27 ноября (вторник и среда)

Матчи пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов

28 ноября (четверг)

Поединки пятого тура групповой стадии Лиги Европы

16-й тур

30 ноября (суббота)

«Львов» — «Колос»

«Днепр-1» — «Александрия»

«Ворскла» — «Карпаты»

«Десна» — «Динамо»

«Заря» — «Шахтер»

«Олимпик» — «Мариуполь»

17-й тур

7 декабря (суббота)

«Динамо» — «Заря»

«Карпаты» — «Десна»

«Александрия» — «Ворскла»

«Колос» — «Днепр-1»

«Шахтер» — «Олимпик»

«Мариуполь» — «Львов»

10 и 11 декабря (вторник и среда)

Матчи шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов

12 декабря (четверг)

Поединки шестого тура групповой стадии Лиги Европы

18-й тур

14 декабря (суббота)

«Львов» — «Колос»

«Днепр-1» — «Александрия»

«Ворскла» — «Карпаты»

«Десна» — «Динамо»

«Заря» — «Шахтер»

«Олимпик» — «Мариуполь»

Примечание. Точные даты проведения матчей 2−18-го туров чемпионата Украины станут известны в ходе чемпионата.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» узнало потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов.

Фото ФК «Шахтер»

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