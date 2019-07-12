Украина

Запуск рынка электроэнергии не влияет на тарифы для населения, — эксперт

Введение рынка электроэнергии не привело к росту тарифов для населения. Они не будут меняться до 2020 года. Такое заявление сделал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

«Согласно постановлению Кабинета Министров на государственные генерации — „Энергоатом“ и „Укргидроэнерго“ — возложены обязанности по обеспечению, в первую очередь, электрической энергией населения и малых бытовых потребителей под названием „универсальная услуга“. Я не говорю, что электрическая энергия, произведенная „Энергоатомом“, продается дешевле себестоимости. Нет, она продается с определенной небольшой наценкой для населения. Но это позволяет сдерживать рост тарифа для конечного потребителя», — заявил Трохимец.

Эксперт отметил, что такой шаг правительства — возложение спецобязательств именно на государственные компании — это использование внутреннего резерва страны, в частности, в виде атомной генерации, для защиты населения и обеспечения электроэнергией по приемлемым тарифам на переходный период. Трохимец также подчеркнул, что украинские тарифы являются самыми низкими в Европе.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины «О рынке электрической энергии». Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

5 июля на заседании Кабмина премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что новый рынок электроэнергии функционирует успешно в пределах тех предохранителей и ценовых ограничений, которые были созданы решениями правительства и отраслевого регулятора.

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