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В СИЗО на Донбассе из-за вспышки кори ввели карантин
В СИЗО № 6 города Бахмута Донецкой области объявлен карантин: среди заключенных зарегистрирована вспышка кори. Первый случай инфекционного заболевания был замечен 8 июля. Через три дня карантин пришлось объявить уже в девяти камерах. Источник вируса так и не выявили.
После вмешательства представителя омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского в СИЗО прибыла бригада медиков и была проведена массовая вакцинация. Прививки против кори получили 104 человека, находившиеся в группе риска по заболеванию.
Напомним, согласно последним данным Минздрава, вспышка кори в Украине все еще продолжается. С начала года заболели более 55 тыс. человек. Больше всего новых случаев выявлено в Киеве и Киевской области и на Львовщине. Специфического лечения против кори нет, предотвратить заболевание помогает только вакцинация.
Фото Павел Лисянский/Facebook
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