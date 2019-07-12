В СИЗО на Донбассе из-за вспышки кори ввели карантин

Происшествия

В СИЗО № 6 города Бахмута Донецкой области объявлен карантин: среди заключенных зарегистрирована вспышка кори. Первый случай инфекционного заболевания был замечен 8 июля. Через три дня карантин пришлось объявить уже в девяти камерах. Источник вируса так и не выявили.

После вмешательства представителя омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского в СИЗО прибыла бригада медиков и была проведена массовая вакцинация. Прививки против кори получили 104 человека, находившиеся в группе риска по заболеванию.

Напомним, согласно последним данным Минздрава, вспышка кори в Украине все еще продолжается. С начала года заболели более 55 тыс. человек. Больше всего новых случаев выявлено в Киеве и Киевской области и на Львовщине. Специфического лечения против кори нет, предотвратить заболевание помогает только вакцинация.

Фото Павел Лисянский/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter