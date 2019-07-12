Украина



Украина начала по-настоящему развивать собственную государственность лишь с 2014 года, после Революции Достоинства, одним из требований которой стала люстрация чиновников из окружения Януковича, причастных к расстрелам на Майдане и сдаче национальных интересов в пользу Кремля. Об этом пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко напомнил во время выступления перед сторонниками в Житомире.

По его словам, озвученная сегодня идея о так называемой новой люстрации может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения и дал ей мощный европейский толчок. Ведь перечень должностных лиц подозрительно совпадает с санкционным спискам Кремля против ключевых государственных деятелей Украины, отметил Порошенко.

«Сегодня прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014-го по 2019 год находились в исполнительной или законодательной власти. Тех, кто защищал государство, строил государство. Люстрировать для того, чтобы освободить место для „пятой колонны“. Этот список очень напоминает другой — тех, против кого государство-агрессор ввело санкции, людей, которые защищали Украину, защищали Революцию Достоинства, которые побеждали и останавливали прокремлевскую колонну», — сказал Петр Порошенко.

«Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, Юрий Шухевич и Дмитрий Ярош, волонтер Татьяна Рычкова, действующие министры Степан Полторак и Павел Климкин, десятки других представителей новой современной украинской политики, доказавших реальными делами свои профессионализм и любовь к Украине, — все они могут быть люстрованы в соответствии с озвученными критериями», — предостерегает Порошенко.

По его мнению, подобная инициатива инспирирована антиукраинскими силами. Это еще одно доказательство неприкрытого пророссийского реванша — ведь патриотических, действенных и эффективных политиков хотят заменить марионетками, которые будут выполнять приказы Кремля.

Противостоять наступлению реваншистов можно, только объединившись вокруг мощной политической силы, которая способна остановить «пятую колонну» Кремля, — вокруг «Европейской Солидарности», подчеркнул лидер партии.

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