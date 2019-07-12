Левченко создал бизнес на протестах против застройщиков, — политолог

Украина

В последнее время в Украине распространилось такое явление, как «бизнес на протесте». Об этом написал политолог Виталий Кулик в Facebook. По его словам, одним из участников такого бизнеса является народный депутат Юрий Левченко.

Кулик пишет, что ему об этом сообщили люди, которые участвуют в акциях против незаконной застройки в Киеве.

«Я знал, что в некоторых районах Киева „титушки“ от протеста прикрываются брендами правых организаций. Они даже неоднократно нападали на настоящих активистов: отгоняли от объектов, которые хотели „доить“. Среди персонажей, которых связывают с подобного рода „бизнесом“, называли кандидата в нардепы (и действующего нардепа) … „свободовца“ Юрия Левченко. Уважаемый народный избранник и его „побратим“ из Киевсовета Святослав Кутняк очень избирательны в своих протестах против застройщиков», — отметил политолог.

При этом Кулик отмечает, что псевдоактивисты проводят акции выборочно, устраивая протесты на определенных объектах и игнорируя другие, а иногда выступают и на стороне самих застройщиков.

Виталий Кулик заявляет, что поведение Левченко дискредитирует деятельность настоящих активистов из других политических сил. Если искренность их намерений не вызывает сомнения, то в отношении Юрия Левченко — вопрос. По информации Кулика, псевдоактивисты берут деньги за прекращение акций — 1,5−2% с квадратного метра.

«Это рентабельный бизнес, если есть „крыша“ у нардепа или в полиции. Работа поставлена системно: тренировочные залы, выезд на файтинги за город, удостоверение „журналистов“ или „нацдружинников“, у некоторых — „помощника депутата“. По звонку приезжают адвокаты из крутых адвокатских контор, полиция не трогает такие „протесты“. Чужих активистов не допускают. Это еще раз ставит вопрос о партийном активизме, а еще про „бизнес на протесте“. Как по мне, гражданское общество, которое годами ведет войну с застройщиками, должно отмежеваться от этих персонажей и дать им соответствующую оценку», — резюмировал Виталий Кулик.

Виталий Кулик, фото Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter