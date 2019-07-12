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Украина

На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный: названо имя героя

15:03 12 июля 2019 87
военный
Инф. «ФАКТОВ»

В районе проведения операции Объединенных сил от пули снайпера погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила.

Как сообщила Жолковская райадминистрация Львовской области, погибшему военнослужащему Владимиру Салитре было 29 лет. Он был родом из села Волица Жолковского района.

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Напомним, в июне на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб боец 54 бригады Владислав Бережной. Разведка выяснила, что из России на Донбасс для выполнения «особых задач» прибыли снайперы-наемники из частной военной компании.

Фото Володимир Салітра/Facebook

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