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На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный: названо имя героя
В районе проведения операции Объединенных сил от пули снайпера погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила.
Как сообщила Жолковская райадминистрация Львовской области, погибшему военнослужащему Владимиру Салитре было 29 лет. Он был родом из села Волица Жолковского района.
Напомним, в июне на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб боец 54 бригады Владислав Бережной. Разведка выяснила, что из России на Донбасс для выполнения «особых задач» прибыли снайперы-наемники из частной военной компании.
Фото Володимир Салітра/Facebook
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