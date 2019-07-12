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Спорт

Легенда: появился яркий трейлер фильма про Анатолия Ломаченко

15:52 12 июля 2019 64
Легенда: появился яркий трейлер фильма про Анатолия Ломаченко
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

На Youtube-канале VideoBoxing опубликован красочный трейлер документального фильма с названием «Папаченко», посвященный отцу и тренеру чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко, под руководством которого наш соотечественник провел более 400 поединков на любительском и профессиональном ринге, в которых потерпел лишь два поражения.

Режиссером ленты выступает известный в боксерских кругах Сергей Долбилов, в послужном списке которого цикл документальных фильмов о братьях Кличко, Александре Усике и многих других.

«Последние полгода я работаю над фильмом о Ломаченко. Вернее, правильно было бы сказать, что я работаю с этими выдающимися людьми уже более пяти лет. А последние полгода просто полностью посвящен работе над конкретным фильмом. Анатолий Николаевич и Василий Анатольевич. Лучшие в своем деле. В своих интервью Василий неоднократно говорил, что хочет вписать фамилию Ломаченко в историю мирового бокса. И если он говорил „вписать мою фамилию…“, он неизменно поправлял себя „…фамилию моего отца“. Надеюсь в этом фильме нам удалось хоть немного приоткрыть завесу и показать, какой он — старший Ломаченко», — написал автор фильма, анонсируя свое творение.

О дате выхода в прокат документальной ленты пока не сообщается.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что тренер Кэмпбелла поделился ожиданиями от боя с Ломаченко.

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