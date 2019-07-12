Сергей Соседов разнес возвращение Софии Ротару на сцену и назвал ее песни шлаком

Шоу-бизнес

Знаменитая певица София Ротару после проблем со здоровьем заявила о возвращении на сцену и анонсировала несколько концертов. Легенда советской эстрады впервые за последние 10 лет дала концерт в Киеве. София Ротару выступила перед 100-тысячной публикой на открытии музыкального фестиваля Atlas Weekend, исполнив свои хиты и представив новую песню. Вскоре она собирается с выступлением в Сочи на фестиваль «Новая волна».

Известный музыкальный критик Сергей Соседов, известный украинской публике, как судья шоу «Х-Фактор», жестко раскритиковал возвращение на сцену 72-летней певицы. Он считает, что свои песни она уже спела и не может сказать публике ничего нового.

«Песни Сони Ротару, как и Пугачевой, уже давно спеты, — говорит Сергей. — Сказать им публике больше нечего. Но если у нее есть силы, Соня здорова и может передвигаться, то почему бы не спеть? Конечно, это будут выступления под фонограмму. Соня Ротару всегда под нее работала. Неужели вы думаете, что в свои 72 года она запоет ни с того ни с сего живьем? Живого пения от Сони Ротару ожидать просто смешно. Такого быть не может: нельзя повернуть время вспять», — передает слова Соседова «Собеседник».

В создание новых хитов он не верит. Более того, называет недавние композиции Ротару «шлаком».

«У Сони в последние годы появилось полно муторных песен, как „Океан любви“. Я их не слушаю: они неинтересные. Это не песни, а ерунда. Неталантливо, немузыкально, нехитово — чушь собачья, как я люблю говорить. Но другого материала у нее нет. Композиторов старой школы уже не осталось. Где брать новые хиты? Раньше она пела произведения Ивасюка, Фельцмана, Бабаджаняна, но они умерли! К тому же раньше искал репертуар и делал аранжировки ей муж — Анатолий Евдокименко. Она ему обязана своим успехом. Быть может, если бы не он, и не было бы такой певицы, как Соня. Для нее его смерть стала ударом. Именно поэтому она теперь не обращает внимания на других мужчин. Сейчас она занята сыном, внуками. Это абсолютно нормально. А что ей еще остается делать?», — заявил Соседов.

Ранее от критика досталось и Алле Пугачевой за сольный концерт, посвященный 70-летию.

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