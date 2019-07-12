Мир

Трамп попался на незнании анатомии и вызвал волну насмешек в сети

Президент США Дональд Трамп в очередной раз стал героем шуток американцев. Это случилось после выступления президента США в связи с подписанием документа, упрощающего доступ к ранней диагностике заболеваний почек, Напомним, ранее Трамп сам пошутил над президентом РФ Владимиром Путиным.

«Почки занимают особое место в сердце. Это невероятно», — сказал Трамп.

После того, как видео было выложено в сеть, пользователи начали его комментировать.

«Как бывший хирург могу сказать, что единственный раз, когда я видел почку, которая занимала „особое место в сердце“, это было у человека, который упал с 6-го этажа», — написал один из комментаторов.

«Я так хохотала, что у меня почки из сердца выскочили», — призналась другая американка.

TRUMP: «You've worked so hard on the kidney. Very special -- the kidney has a very special place in the heart. It's an incredible thing.» pic.twitter.com/JLM3uCsO5u — Aaron Rupar (@atrupar) 10 июля 2019 г.

Напомним, во время недавнего визита в Великобританию Президент США Дональд Трамп едва не попал впросак, не узнав собственный подарок королеве Великобритании Елизавете II, который презентовал ей годом ранее



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