Трамп едва не опозорился на приеме у королевы Елизаветы II

Мир

Президент США Дональд Трамп едва не попал впросак, не узнав собственный подарок королеве Великобритании Елизавете II, который презентовал ей годом ранее. Об этом пишет Yahoo news.

Сообщается, что королева подвела американского лидера к находившейся в Букингемском дворце оловянной статуэтке лошади чистокровной породы, желая показать ему, что хранит ее на видном месте. Эту статуэтку Трамп подарил монарху во время прошлогоднего визита в Лондон. Но когда у главы США спросили, узнает ли он эту статуэтку, он почесал в затылке и ответил: «Нет».

Скандала удалось избежать благодаря директору Королевской коллекции Тиму Ноксу, который поспешил оправдать американского президента и отметил, что «одна лошадь так похожа на другую». Он также добавил, что первая леди США Мелания Трамп узнала статую, что, по его мнению, является «довольно приятным обстоятельством».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон 3 июня. В Букингемский дворец он с супругой Меланией прилетел на вертолете. Их встретили принц Чарльз и его жена Камилла. Затем американский лидер встретился с Елизаветой II, осмотрел королевскую гвардию, побывал на банкете и посетил Вестминстерское аббатство. В его честь также дали пушечный залп.

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