В Киеве представили экскурсионный тур по местам съемок нашумевшего сериала «Чернобыль» (фото)

Общество и люди

В пятницу, 12 июля, власти украинской столицы совместно с одной из туристических фирм представили экскурсионный тур по местам съемок в Киеве британско-американского сериала «Чернобыль», демонстрация которого вызвала ажиотаж среди туристов. Экскурсия подготовлена на четырех языках: украинском, английском, немецком и русском. Группы будут формироваться по языковому принципу. Первые туристы отправятся на экскурсию уже со следующей недели. А пока что ее программу показали журналистам.

Организаторы подготовили соответствующий антураж: человек в защитном химическом костюме и противогазе на глазах туристов моет из шланга советский автобус ЛАЗ, т. е. дезактивирует транспорт, вернувшийся из зоны Чернобыльской АЭС. Затем экскурсовод с дозиметром через плечо приглашает туристов, выдает им респираторы для защиты органов дыхания от радиоактивной пыли.

Во время поездки по городу экскурсанты услышат, что происходило в Киеве в первые дни и месяцы после ядерной катастрофы, истории конкретных людей. Туристам предложат пройти по маршруту демонстрации, которая состоялась в столице Украины первого мая 1986 года. Как раз в этот день в городе резко подскочил уровень радиации — накануне поменялось направление ветра, и радионуклиды понесло в сторону Киева.

В музее «Чернобыль» туристам расскажут, как его сотрудники консультировали создателей одновременного сериала и как в Украине проходит ликвидация последствий катастрофы на ЧАЭС от момента взрыва реактора до наших дней.

— Мы уже месяц возим экскурсии в зону отчуждения, про местам, где снимали сериал «Чернобыль», — рассказал глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко. — И вот теперь такую экскурсию будем проводить и в Киеве.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зеленский открыл Чернобыльскую зону для туристов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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