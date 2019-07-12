Происшествия

"Убью с одного удара!": в Харькове неадекваты на БТРе напугали отдыхающих на пляже (видео)

В Харькове около десяти мужчин разъезжали на бронетранспортере. Видео в соцсетях разместили «Харьков 1654» и «ХС Харьков».

Как сообщают очевидцы, поездка на необычном транспорте происходила в пятницу, 12 июля, в районе Журавлевки.

Пассажиры БТР потребовали у отдыхающих убрать два автомобиля, припаркованных у берега, которые мешали выехать им из воды, при этом вели себя агрессивно и угрожали «убить с одного удара». В результате отдыхающим пришлось отогнать свои авто, чтобы БТР проехал.

Пользователи соцсетей осудили поведение мужчин и задаются вопросом, откуда у них такой транспорт.

Под видео появились такие комментарии:

«Такая техника должна быть на фронте, а не по городу ездить».

«Их бы на передовую умерить свой пыл, а они в городе сайгачут. О времена, о нравы».

«Це ж скільки сала на тому БТР-і їздить!»

«Вспоминаю слова Жванецкого: Хорошо иметь танк и подъехать на нём на базар. Купить себе Ми -24?»

«Таких лохов в Харькове тысячи! Когда попадают под следствие, начинают другую песню петь!!!»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в российском Курске, где бронетехника свободно передвигалась по городским улицам среди общественного транспорта и частных машин, бронетранспортер целенаправленно протаранил гражданский автомобиль, оказавшийся поблизости от колонны военной техники. В результате инцидента в Курске никто не погиб, но автомобили были сильно повреждены. Жителям Курска повезло, поскольку до этого в Севастополе российская военная техника въехала в жилой дом, повредив стену и окно.

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