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"Убью с одного удара!": в Харькове неадекваты на БТРе напугали отдыхающих на пляже (видео)
В Харькове около десяти мужчин разъезжали на бронетранспортере. Видео в соцсетях разместили «Харьков 1654» и «ХС Харьков».
Как сообщают очевидцы, поездка на необычном транспорте происходила в пятницу, 12 июля, в районе Журавлевки.
Пассажиры БТР потребовали у отдыхающих убрать два автомобиля, припаркованных у берега, которые мешали выехать им из воды, при этом вели себя агрессивно и угрожали «убить с одного удара». В результате отдыхающим пришлось отогнать свои авто, чтобы БТР проехал.
Пользователи соцсетей осудили поведение мужчин и задаются вопросом, откуда у них такой транспорт.
Под видео появились такие комментарии:
«Такая техника должна быть на фронте, а не по городу ездить».
«Их бы на передовую умерить свой пыл, а они в городе сайгачут. О времена, о нравы».
«Це ж скільки сала на тому БТР-і їздить!»
«Вспоминаю слова Жванецкого: Хорошо иметь танк и подъехать на нём на базар. Купить себе Ми -24?»
«Таких лохов в Харькове тысячи! Когда попадают под следствие, начинают другую песню петь!!!»
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