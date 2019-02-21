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Оккупанты устроили новое ДТП с военной техникой в Крыму: момент попал на видео
В оккупированном Севастополе российский военный грузовик «Урал» устроил ДТП — врезался в жилой дом в районе Казачинского шоссе, в 60 метрах от дороги. Об этом в Twitter пишет блогер под ником «КРЫМский бандеровец».
Как уточняют очевидцы, «Урал» врезался в частный дом по улице Глеба Успенского, 2. В результате ДТП была погнута газовая труба, лопнула стена и окно, повреждена металлическая лестница.
Чудом никто из мирных жителей не погиб под колесами автомобиля.
Момент ДТП попал на видео.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что многие жители полуострова, которые в 2014 поддержали «Крымскую весну», в настоящее время критикуют «власти» и признают, что за пять лет на полуострове «все развалили» и что с Крымом «происходит какая-то беда».
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Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...
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