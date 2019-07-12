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«Укрэнерго» апеллирует некорректными данными по тарифам для промышленности – Кабмин
Заявления руководства государственного предприятия «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» о якобы росте на 30% стоимости электроэнергии для промышленных потребителей из-за запуска прозрачного рынка электроэнергии являются некорректными. Об этом говорится в официальном заявлении Кабинета министров Украины, размещенном на официальном сайте.
«Согласно данным анализа ситуации Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, расчет „Укрэнерго“ базируется на результатах торгов на „Украинской энергетической бирже“, когда ценовое предложение равнялось цене на электроэнергию при условии пиковых нагрузок — 2375 грн \ мВт. Но это предложение, как оказалось, было ситуативным и рынок его не поддержал. Продавец электроэнергии — ЧАО „Центрэнерго“ — снизил цену до средневзвешенной, и за первые семь дней функционирования рынка электроэнергии „Центрэнерго“ продавал электроэнергию по средневзвешенной цене в 1599 грн\мВт ровным графиком. При этом эта стоимость, как показывает анализ производственных процессов, может еще снизиться — до 1300 грн\мВт. В компании „Центрэнерго“ планируют снизить цену до заявленного показателя уже в ближайшие месяцы», — говорится в заявлении.
Таким образом, сообщается в заявлении, «Укрэнерго» апеллирует некорректными показателями.
«Получается, что расчеты НЭК „Укрэнерго“ по меньшей мере некорректны, ведь апеллируют к некорректным ценовым показателям. Более того, сегодня, когда рынок электроэнергии функционирует всего две недели, говорить о росте цены в принципе неуместно, ведь не вступил в силу ряд других сопутствующих рыночным процессам факторов — например, цена на балансирующем рынке или месячный баланс. Делать любые ценовые оценки можно только после месяца работы рынка», — пишет правительственный портал.
Как сообщали СМИ, 11 июля исполняющий обязанности директора НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявил, что средневзвешенная цена на электрическую энергию для промышленности выросла на 29,22%, или на 472 гривни / МВт-час — до 2090 гривен / МВт-ч — после запуска новой модели рынка.
Напомним, сегодня торги на рынке «на сутки вперед» завершились средневзвешенной ценой в 1149 грн / кВт-час, что почти на 30% ниже вчерашних торгов.
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