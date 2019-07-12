Политика

Порошенко в Страсбурге обсудит с новыми депутатами Европарламента санкции против России

Пресс-служба «Европейской Солидарности» сообщает, что в течение всех дней до завершения избирательной кампании, включая выходные, лидер партии Петр Порошенко вместе с представителями своей команды — кандидатами в народные депутаты от «Европейской Солидарности» — находятся в ежедневном избирательном туре, график которого был согласован заранее. В частности, 17 июля графиком предусмотрен визит Порошенко в Страсбург (Франция), поскольку именно в эти дни Европейский парламент выбирать руководство Европейского союза.

Лидер «Европейской Солидарности» получил специальное приглашение провести ряд международных встреч, которые готовились также заранее. В ходе встреч с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами пятый президент Украины намерен обсудить вопрос о продлении санкционной политики Евросоюза в отношении Российской Федерации, а также вопрос о необходимости формирования расширенной специальной наблюдательной комиссии ЕП, которая будет заниматься мониторингом нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму .

Кроме того, пресс-служба «Европейской Солидарности» отмечает, что лидер партии Петр Порошенко состоянию на 12 июля не получал никаких повесток от каких-либо следственных органов. Единственным источником информации о существовании такого документа является соратник Виктора Януковича Андрей Портнов, который с негласного согласия руководства Офиса президента осуществляет незаконное «кураторство» над Государственным бюро расследований.

С 22 июля Петр Порошенко будет находиться в Киеве на своем рабочем месте.

Напомним, что, согласно результатам соцопроса, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens с 27 июня по 7 июля 2019 года, партия Порошенко «Европейская Солидарность» обходит «Оппозиционную платформу».

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