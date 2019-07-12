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Пивное ДТП под Киевом: разбиты сотни бутылок с хмельным напитком (фото)
Причины происшествия устанавливаются.
Под Киевом, на выезде из Борисполя, произошло необычное ДТП — там на повороте занесло грузовик, из которого начали выпадать… ящики с пивом. Напомним, ранее под Полтавой неуправляемый грузовик на полной скорости влетел во двор частного дома.
В результате инцидента разбились сотни бутылок.
Фото с места инцидента появились в сети.
«Произошла печальная авария. Ценный груз не довезли», — написал автор фото в паблике dtp.kiev.ua.на Facebook.
Причины ДТП устанавливаются правоохранителями.
Очевидцы считают, что грузовик могло занести на мокрой дороге.
Напомним, 9 июля под Одессой пожар уничтожил сразу три фуры с фруктами.
А в феврале в результате ДТП на границе России и Казахстана разлились тонны спирта, что вызвало огромный ажиотаж среди местного населения.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!