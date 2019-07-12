Происшествия

Пивное ДТП под Киевом: разбиты сотни бутылок с хмельным напитком (фото)

Причины происшествия устанавливаются.

Под Киевом, на выезде из Борисполя, произошло необычное ДТП — там на повороте занесло грузовик, из которого начали выпадать… ящики с пивом. Напомним, ранее под Полтавой неуправляемый грузовик на полной скорости влетел во двор частного дома.

В результате инцидента разбились сотни бутылок.

Фото с места инцидента появились в сети.

«Произошла печальная авария. Ценный груз не довезли», — написал автор фото в паблике dtp.kiev.ua.на Facebook.

Причины ДТП устанавливаются правоохранителями.

Очевидцы считают, что грузовик могло занести на мокрой дороге.

Напомним, 9 июля под Одессой пожар уничтожил сразу три фуры с фруктами.

А в феврале в результате ДТП на границе России и Казахстана разлились тонны спирта, что вызвало огромный ажиотаж среди местного населения.

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