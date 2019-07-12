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Легкоатлетки Климец и Корсун принесли Украине два «золота» Универсиады (фото, видео)
Украинские легкоатлетки Ирина Климец и Ольга Корсун завоевали золотые медали Универсиады в Неаполе.
Климец, показав результат 71,25 м, стала чемпионкой в метании молота. Наша спортсменка в итоговом протоколе опередила полячек Марвину Копронь (70,89 м) и Катаржину Фурманек (69,68 м).
Ирина Климец
А вот Корсун не было равных в тройном прыжке. С результатом 13 метров 90 сантиметров уроженка Полтавской области обошла ближайшую преследовательницу Эвелис Таварес де Вейгу из Португалии на 9 сантиметров, а обладательницу «бронзы» словенку Нею Филипич — на 17 см.
Всего в активе сборной Украины на Универсиаде-2019 три «золота», четыре «серебра» и три «бронзы» (16-е место в общем зачете).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Марина Бех-Романчук завоевала золотую медаль Универсиады в прыжках в длину.
Фото «Полтавщина Спорт», gathletics.com.ua
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