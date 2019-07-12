Украина

Украинцам внушают, что война на Донбассе — гражданский конфликт: Пионтковский указал на опасную тенденцию

Предвыборная кампания действующего президента Украины Владимира Зеленского была построена на его позиционировании как кандидата некой «партии мира», которая борется с некоей партией войны. Такое мнение в статье для Радио Свобода высказал известный политический эксперт Андрей Пиотковский.

По его словам, такое противопоставление было призвано внедрить в умы украинцев мысль о том, что пять с половиной лет героического сопротивления украинского государства российской агрессии были войной, развязанной Украиной.

Эксперт считает, что кроме телевизионных канаов, которые контролируются Виктором Медведчуком, подобный постулат продвигают и медиаресурсы Игоря Коломойского, который, по данным Пиотковского, продолжает оказывать громадное влияние на Зеленского и его ближайшее окружение.

«В последней своей методичке для президента Коломойский добавил еще один кремлевский тезис — о заинтересованности США в разжигании гражданской войны в Украине для обоснования своих антикремлевских санкций», — отмечает Пиотковский, считая дискуссию сторонниками «партий войны и мира» в Украине основой современной российской политической пропаганды, ядром ее информационной войны против Украины.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, сколько войск собрал Путин для вероятного вторжения в Украину.

В свою очередь генерал-лейтенант Юрий Думанский віразил мнение о том, что Россия может добиваться своих целей в Украине, даже не прибегая к масштабной военной операции.



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