- 03:50 Путин готовится к «рокировке»: стало известно о хитрых планах хозяина Кремля остаться у власти
- 03:15 Сын «заказал» отца: в Сумах стреляли в бизнесмена и его 15-летнюю дочь
- 02:46 В Москве найден мёртвым криминальный авторитет, лидер одной из ОПГ
- 02:26 «Палач, а не герой»: в Харькове провели акцию возле восстановленного памятника Жукову
- 01:57 Меган Маркл не взяли моделью в модное телешоу
- 01:25 Будет масса исков в ЕСПЧ: Супрун призвала не кастрировать принудительно педофилов
- 00:50 Страшное наводнение в США: жертвами стихии стали беременная женщина и ребенок
- 00:25 Производитель Барби выпустил куклу в образе Дэвида Боуи
- 12.07 23:58 Джокович — Федерер: где смотреть онлайн финал Уимблдона
- 12.07 23:53 А поговорить? Путинские пропагандисты провели "телемост" сами с собой
- 12.07 23:40 Украинцам внушают, что война на Донбассе — гражданский конфликт: Пионтковский указал на опасную тенденцию
- 12.07 23:19 Массовое отравление под Одессой: количество госпитализированных превысило 50 человек
В Москве найден мёртвым криминальный авторитет, лидер одной из ОПГ
В Москве (РФ) найден мертвым один из лидеров Солнцевской организованной преступной группировки (ОПГ) 51-летний Александр Францевич. Он скончался от воспаления брюшины (перитонит), передает портал Mash.
Сообщается, что тело Францевича было обнаружено в его квартире в районе метро Марьино. Францевич был известен по прозвищу Ганс. Он занимался вымогательством у предпринимателей.
Солнцевская ОПГ была образована в конце 1980-х годов на территории муниципального округа Солнцево. В разные периоды, по данным правоохранителей, в группировку входили около 300 человек. Они занимались контрабандой, рэкетом, сбытом наркотиков, оружия и автомобилей, похищением и убийством людей.
Помимо района Солнцево они орудовали в Одинцовском и Пушкинском районах Подмосковья. Кроме того, преступники пытались распространить свое влияние на весь юг российской столицы. Группировка по сей день ведет свою деятельность в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и в других крупных городах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 46-летний «вор в законе» Надир Салифов по кличке Лоту Гули прилетел в столицу Азербайджана Баку. Причины его визита на родину не раскрываются. При этом отмечается, что теперь над ним нависла угроза снова попасть за решетку.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...