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В Москве найден мёртвым криминальный авторитет, лидер одной из ОПГ

В Москве (РФ) найден мертвым один из лидеров Солнцевской организованной преступной группировки (ОПГ) 51-летний Александр Францевич. Он скончался от воспаления брюшины (перитонит), передает портал Mash.

Сообщается, что тело Францевича было обнаружено в его квартире в районе метро Марьино. Францевич был известен по прозвищу Ганс. Он занимался вымогательством у предпринимателей.

Солнцевская ОПГ была образована в конце 1980-х годов на территории муниципального округа Солнцево. В разные периоды, по данным правоохранителей, в группировку входили около 300 человек. Они занимались контрабандой, рэкетом, сбытом наркотиков, оружия и автомобилей, похищением и убийством людей.

Помимо района Солнцево они орудовали в Одинцовском и Пушкинском районах Подмосковья. Кроме того, преступники пытались распространить свое влияние на весь юг российской столицы. Группировка по сей день ведет свою деятельность в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и в других крупных городах.

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