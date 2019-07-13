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Сын «заказал» отца: в Сумах стреляли в бизнесмена и его 15-летнюю дочь (видео)
В городе Сумы задержали 19-летнюю женщину, которая стреляла в 56-летнего предпринимателя и его 15-летнюю дочь. Она призналась правоохранителям, что убийство заказал сын бизнесмена, передает ТСН.
Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина подстерегает своих жертв, а потом расстреливает из пистолета с глушителем. В коридоре на втором этаже можно увидеть следы от пуль, а на стене и дверях разбитое стекло.
Свадебный салон, где произошла стрельба, принадлежит раненому.
Случайным свидетелем стрельбы стал случайный человек.
«Было пять выстрелов было. Это был травмат с пулями под боевой. Вместо резины были свинцовые шарики», — рассказывает он.
Мужчина не только успел снять на мобильный вещественные доказательства, но и видел стрелка. Говорит, молодая девушка несколько часов ждала своих жертв на ступеньках.
По его словам, девушка-киллер действовала непрофессионально и даже не обращала внимания на камеры наблюдения.
Две пули попали мужчине в спину и шею, еще две — в его 15-летнюю дочь. У нее ранения спины и плеча. Оба находятся в больнице. Угрозы для жизни нет. Через двое суток поисков правоохранители задержали 19-летнюю женщину. В отделении полиции она рассказала, что убийство заказал родной сын предпринимателя от первого брака.
«Он что-то с отцом не поделил и попросил, чтобы я их обоих вообще убила. Он сказал, что заплатит 50 тысяч гривен», — рассказала задержанная.
До преступления девушка готовилась около месяца. Ее лично инструктировал сын бизнесмена.
«Он вдохновил и организовал это дерзкое и особо тяжкое преступление. Мотивы заказчика — с бизнес интересами в семейном кругу: устранить конкурента в лице своего отца», — говорит заместитель руководителя ГУНП в сумской области Олег Григоров.
Девушка-киллер родом из села недалеко от Сум. Односельчане говорят, что родители всю душу в нее вкладывали, но она была проблемным ребенком. Недавно, когда умерла ее мать, стала неуправляемой.
Отец подозреваемой общаться с журналистами отказывается.
Заказчика преступления сейчас задержаны, они находятся в суде. Прокуратура требует для них ареста без права залога. Обоим грозит пожизненное заключение.
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