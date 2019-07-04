Стали известны подробности исчезновения бизнесмена из Днепра, — СМИ

Украина

Основа для изготовления горюче-смазочных материалов стала причиной настоящего детектива в Днепропетровской области. Кирилл Суворов, директор «Софт Оил» перестал отвечать на звонки 27 мая, но смог сбежать из заточения на одной из загородных турбаз Днепра, где его насильно удерживали, сообщают «Подробности».

Родственники молодого предпринимателя даже не подозревали, что вызов Кирилла в налоговую обернется его исчезновением почти на месяц. По словам брата Кирилла Суворова Василия, к ним домой приезжала налоговая милиция.

«Искали Кирилла. Кирилл был совсем в другом месте… Не буду утверждать, как там было, но они его посадили в машину. А буквально через два дня приехали и потребовали документы — паспорт и идентификационный код», — рассказал Василий Суворов.

По словам партнера Кирилла Суворова Дмитрия Олейника, на все его обращения, а также на заявления адвокатов семьи с просьбой предоставьте возможность пообщаться с Кириллом, звучало категорическое «нет».

Ранее в сюжете «Надзвичайних новин» сообщалось, что Дмитрий и Кирилл вместе руководят компанией «Софт Оил». Днепропетровская фирма подписала контракт по импортированию масла базового, используемого для изготовления горюче-смазочных материалов. Около 11,5 тысяч тонн масла привезли в Николаевский порт 21 и 23 мая. Его успешно растаможили, предприниматели заплатили более 8 млн гривен налога в бюджет. А через несколько дней, 27 мая, Кирилл Суворов исчез странным образом.

«29 мая я узнаю, что на груз наложен арест судьей Жовтневого районного суда Днепра по ходатайству налоговой милиции. В этом уголовном деле в качестве свидетеля опрошен Суворов Кирилл. По сути, это как рейдерский захват. То есть человека изолируют от общества, помещают его непонятно куда… И путем насилия — психологического и физического — принуждают пописывать определенные документы», — заявил владелец компании Дмитрий Олейник.

По словам представителей компании «Софт Оил», днепропетровским фискалам для получения решения об аресте груза понадобились только сутки, а главным аргументом для суда стала информация о том, что компания якобы имеет признаки фиктивности.

«Действия налоговой милиции в рамках этого уголовного производства содержат ряд нарушений криминального процесса. Любые заявления и ходатайства, которые подавались в суд, содержат лишь утверждение, однако каких-либо документов или доказательств нет», — подчеркнул Вячеслав Тиховлис, адвокат компании «Софт Оил».

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