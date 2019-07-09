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В Сумах при загадочных обстоятельствах исчезла молодая девушка (фото)
В Сумах объявлена в розыске девушка 1998 года рождения, пропавшая при загадочных обстоятельствах. Мать Яны Тюльпы утверждает, что дочь могли похитить. В пользу этой версии говорит и тот факт, что после исчезновения девушки в сети начали пропадать ее аккаунты.
По словам матери, последний разговор с дочерью по мобильному резко оборвался и с тех пор связи с ней нет. Женщина утверждает, что перед тем, как связь была разорвана, она слышала на заднем фоне характерный сигнал iPhone.
Вместе с тем в полиции не подтверждают версию об исчезновении Яны 4 июля — по официальным данным, это могло произойти уже 5 июля.
В настоящее время правоохранители проверяют все версии случившегося и не прекращают поиски девушки.
Приметы девушки: рост около 175 см, худощавая фигура, волосы длинные, светлые.
Была одета в куртку синего цвета, синие джинсы, белые мокасины.
Особые приметы: татуировка на правой ноге в виде колибри, родимое пятно под нижней губой в виде шрама.
Фото пропавшей Яны
Всех, кто может сообщить о месте нахождения Яны, просят обращаться в Сумской отдел полиции по адресу: Сумы, ул. Першотравневая 21, или по телефонам дежурной части отдела: 61−17−92, 504 071 647, 958 689 306 или 102.
Напомним, ранее из Центра социально-психологической реабилитации детей, расположенного в селе Цыбли Киевской области, пропала 13-летняя Мария Ноур. А перед этим в столице пропали две 11-летние девочки, которые жили в одном столичном районе.
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