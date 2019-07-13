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«Человеку-дерево» с ужасным заболеванием сделали операцию и он вернулся к нормальной жизни (фото)

Житель Палестины из города Газа перенес операцию по удалению многочисленных наростов на руке. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что 44-летний Махмуд Талули страдает от верруциформной эпидермодисплазии, при которой на теле появляется огромное количество бородавок, из-за чего его кожа напоминает кору дерева. Палестинцу было сложно жить с этим диагнозом: он постоянно испытывал сильную боль на протяжении десяти лет, а его внешний вид смущал прохожих.

Несколько лет назад врачи в Египте рекомендовали ему ампутировать руки, но он отказался. В 2017 году доктора удалили Талули его бородавки, но чуть позже они снова начали расти. После этого медики решили глубже вырезать остатки наростов, чтобы избежать их дальнейшей мутации.

«Операция полностью изменила мою жизнь. Теперь я могу играть со своими детьми», — рассказал Талули.

В будущем врачи надеются полностью вылечить мужчину с помощью индивидуальной терапии. Однако его заболевание встречается крайне редко и не имеет специальных методов лечения, что усложняет восстановление пациента.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш обладатель редчайшего диагноза, прозванный «человеком-деревом», попросил ампутировать ему руки из-за невыносимой боли. Премьер-министр страны заверил, что мужчине не придется платить за лечение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 28-летний Абул Баджандар из Бангладеш известен под прозвищем «Человек-дерево», так как его тело покрывается неприглядными на вид наростами бородавками. Некоторое время назад он обратился к врачам с просьбой ампутировать ему руки из-за невыносимых болей, которые он испытывает.

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