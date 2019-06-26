«Боль стала невыносимой»: «человек-дерево» просит ампутировать ему руки (жестокие фото)

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28-летний Абул Баджандар из Бангладеш известен под прозвищем «Человек-дерево», так как его тело покрывается неприглядными на вид наростами бородавками. Некоторое время назад он обратился к врачам с просьбой ампутировать ему руки из-за невыносимых болей, которые он испытывает, пишет Aisa One.

С 2016 года молодой человек прошёл через 25 хирургических операций по удалению наростов на руках и ногах. Все они являются следствием развития редкого расстройства под названием бородавчатая дисплазия эпидермиса, которое во всем мире в настоящее время диагностировано всего у 200 человек.

«Я больше не в состоянии выносить эту боль. Я не могу спать по ночам. Попросил врачей отрезать мне руки, поскольку это может принести хоть какое-то облегчение. Конечно, жизнь без рук похожа на кошмар, но это дает надежду на избавление от бесконечных болевых приступов»,— рассказал Абдул.

Его мать Амина Биби поддержала просьбу сына. «Как минимум, его избавят от боли. Сейчас он будто в аду», — объяснила она.

Ещё в 2017 году после очередных операций медики полагали, что смогли победить эту болезнь, и она не вернется. Но недуг продолжал прогрессировать. Бородавчатая дисплазия эпидермиса — редкое наследственное расстройство кожи, вызывающее появление крупных бородавок. Чаще всего они возникают на областях тела, подверженных воздействию солнца вроде рук, ног, лица и ушных раковин.

Считается, что у пациента нарушена иммунная система, из-за чего он чаще сталкивается с вирусами, провоцирующими бородавки вроде герпеса. Болезнь неизлечима, а наросты удаляют хирургическим путем по мере их возникновения.

Пластический хирург Саманта Лал Сен (Samanta Lal Sen) отметила, что семь врачей проведут консилиум, чтобы выработать для Бажандара оптимальное лечение. «Он выразил свое желание, — подчеркнула врач. — Однако мы подумаем, какое решение будет для него лучшим».

В то же время премьер-министр страны заверил, что мужчине не придется платить за лечение.

Согласно медицинскому ресурсу uptodate, всего в мире был описан и зарегистрирован 501 случай этого редкого заболевания.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», британка с «варежками» на руках лишилась пальцев из-за опасного заболевания.

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