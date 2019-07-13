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Происшествия

В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание "112 канала": фото и видео с места ЧП

7:59 13 июля 2019 77
Оцепление полиции
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве из гранатомета обстреляли здание, в котором размещен «112 канал». В настоящее время полиция реализует оперативный план «Сирена», пытаясь установить личности злоумышленников.

Инцидент произошел около 3:00 по адресу улица Зоологическая, 6.

Как сообщил Информатор, к инциденту причастны как минимум двое человек, которые ночью подъехали к офису телеканала на автомобиле и открыли по зданию огонь.

Фасад здания серьезно пострадал. В частности, была повреждена вывеска с эмблемой телеканала.

Последствия обстрела

На данный момент патрульные перекрыли въезд на улицу.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский жестко ответил на вопрос о телеканалах Медведчука, один из которых решил провести скандальный телемост с Москвой. Отметим, что даже после отказа от этой затеи россияне провели телемост сами, пригласив в эфир украинских и российских деятелей культуры и шоу-бизнеса.

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