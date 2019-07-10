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"Не позволим": Зеленский жестко ответил на вопрос о телеканалах Медведчука
Инициатива телеканала NewsOne, который связывают с именем кума Путина Виктора Медведчука, провести совместный марафон «Надо поговорить» с пропагандистским телеканалом «Россия», вызвала бурю негодования в украинском обществе. Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 10 июля, в Борисполе заявил, что монополизация телевизионного пространства, особенно людьми, которые имеют пророссийские взгляды, недопустима во время войны.
«Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться», — сказал Владимир Зеленский, пообещав, что в Украине не будет информационных монополий.
По его словам, вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной Рады.
«Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение», — добавил Зеленский.
Напомним, несмотря на то, что NewsOne отменил ранее анонсированный телемост с российскими пропагандистами, возле здания телеканала состоялись акции протеста.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую выездную проверку украинского СМИ, а в Генеральной прокуратуре зарегистрировали уголовное производство в отношении двух бенефициаров телеканала NewsOne — их подозревают в том, что они являются совладельцами российского банка Промсвязьбанк.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!