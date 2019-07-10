13 июля 2019

13 июля 1985 года состоялось музыкальное мероприятие, равного которому прежде в истории человечества ещё не было. Называлось оно достаточно просто — Live Aid (''Живая помощь''). И это был международный благотворительный музыкальный фестиваль с целью сбора средств для помощи пострадавшим от страшного голода в Эфиопии в 1984—1985 годах. Проводился он в один день на стадионе ''Уэмбли'' в Лондоне и на стадионе имени Джона Фицджеральда Кеннеди в Филадельфии. В прямом эфире, продолжавшемся более 16 часов, выступления самых знаменитых рок- и поп-исполнителей в 150 странах наблюдали почти 2 миллиарда человек!

Те, кому удалось посмотреть вышедший год назад на экраны фильм ''Богемская рапсодия'', наверняка представляют, о чём идёт речь. В этом, кстати, совершенно замечательном фильме воссоздано практически полное выступление в том концерте на ''Уэмбли'' легендарной группы ''Queen'' с её неповторимым солистом Фредди Меркьюри. По итогам международного голосования, это их выступление было признано лучшим не только на самом фестивале, но и вообще в истории мировой музыки.

Организовать подобное мероприятие было совсем непросто. Собрать на двух площадках одновременно такое неимоверное количество звёзд поп- и рок-музыки оказалось под силу лишь двум британским музыкантам Бобу Гелдофу и Миджу Юре. К слову, за успех этого невероятного фестиваля Гелдоф впоследствии был возведён английской королевой в рыцарский сан. Но это произошло уже после концерта, который, кстати, открывали принц Уэльский Чарльз и его супруга принцесса Диана. А во время самого концерта чего только не происходило! Он ведь во всех смыслах был невероятным!

Когда Боб Дилан во время исполнения первой песни порвал гитарную струну, Рони Вуд отдал ему свою гитару, после чего, встав на краю сцены, принялся играть на воображаемой гитаре, крутя руками широкие круги и вызывая этим сумасшедший восторг у публики. Лидер группы U2 Боно прямо во время исполнения песни спрыгнул со сцены и принялся танцевать с одной из девушек в плотной толпе. Она потом призналась телевизионщикам, что Боно буквально спас ей жизнь, поскольку к тому моменту, сжатая со всех сторон, она уже просто не могла дышать…

Организаторы этого фантастического мероприятия надеялись собрать один миллион фунтов на благотворительные цели. В результате оказалось, что они собрали 150 миллионов фунтов (или приблизительно 283,6 миллиона долларов)! Мировая история ничего подобного ещё не знала… Людей в сотнях стран объединила любовь к ближнему своему. Сочувствие и сострадание стали на время главными для миллионов живущих на Земле. И это было прекрасно.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…