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Ударил себя по лицу рукой соперника: дикая симуляция в матче Кубка Африки (видео)
Верх подлости продемонстрировал во время четвертьфинального поединка Кубка Африки защитник сборной Алжира Рами Бенсебаини.
В разгар дуэли с Кот-д'Ивуаром алжирец решил заработать для форварда «слонов» Вильфрида Заа удаление (оба — на фото). У Заа к той минуте уже была желтая карточка, поэтому еще одно предупреждение досрочно бы отправило футболиста английского «Кристал Пэлас» с поля. В одном из эпизодов Бенсебаини схватил соперника за руку, после чего ударил ей себя по лицу и рухнул на газон, изображая жуткую боль.
Благо, арбитр встречи не повелся на уловку Рами, при этом не став наказывать алжирца за симуляцию, который к тому моменту также имел желтую карточку.
В итоге основное и дополнительное время встречи завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти удача улыбнулась алжирцам.
В полуфинале Кубка Африки Алжир 14 июля сыграет с Нигерией. Кстати, самый богатый человек Африки бизнесмен Алико Данготе, состояние которого оценивается в 10,2 млрд долларов, пообещал выплатить игрокам сборной Нигерии за каждый гол в поединке ½ финала 50 тысяч евро.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист продемонстрировал адскую симуляцию в чемпионате Бразилии.
Фото Getty Images
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