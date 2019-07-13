В разгар лета Карпаты замело снегом: опубликовано видео

Происшествия

В Карпатах вновь выпал «летний снег». В сети появилось видео с вершины горы Ому (2505 метров над уровнем моря), расположенной на территории Румынии — в горном массиве Бучеджи. Напомним, в украинских Карпатах снег выпал 10 июля.

Очевидцы отмечают, что подобная погодная аномалия в румынских Карпатах была зафиксирована впервые за последние 10 лет

Напомним, на горе Поп Иван Черногорский по состоянию на 14:00 10 июля зафиксировали температуру около 3 °C и снег с дождем.

А в Украине тем временем синоптики ожидают потепления уже в ближайшие дни.



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