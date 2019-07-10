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Украина

Разгар лета: в Карпатах выпал снег

17:09 10 июля 2019 504
гора поп Иван Черногорский
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 10 июля, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский идет снег. Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост. По информации синоптика Натальи Диденко, минувшей ночью в Карпатах температура воздуха снижалась до + 5 + 8 градусов.

А сегодня метеорологи по состоянию на 14:00 зафиксировали на горе температуру около 3 °C, облачно, ветер западный 7−8 м / с, снег с дождем.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото из Карпат, где в начале мая выпал снег. А также писали об аномальной апрельской погоде в Крыму, часть которого также была белой от снега. В Ямало-Ненецком автономном округе России прошли июньские метели.

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