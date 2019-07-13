Зеленский передумал назначать Андрейчикова главой Одесской ОГА: будет проведен конкурс

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на должность главы Одесской областной государственной администрации будет проведен конкурс. Об этом он объявил в субботу, 13 июля, во время совещания в Одесском морском торговом порту.

В частности, отвечая на вопрос журналистов о том, когда будет назначен председатель ОГА, глава государства ответил: «Не сегодня».

«Мы решили отложить назначение в связи с вопросами, возникшими по кандидатуре Андрейчикова», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что хорошо знает Андрея Андрейчикова (на фото), которого ранее планировали назначить руководителем Одесской области. В то же время, по словам главы государства, поступает большой объем отрицательной информация по этой кандидатуре.

«Одесская область — слишком важный и серьезный регион, чтобы мы могли рисковать. Мы используем тот метод, который успешно реализован во Львовской области, когда был проведен конкурс», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Один из журналистов заявил, что Андрейчиков якобы связан с экс-депутатом ВР, главой пророссийской партии «Родина» Игорем Марковым и его ближайшим окружением. В ответ Зеленский попросил предоставить этому документальные подтверждения.

Президент заявил, что в СМИ пишут немало об Андрейчикове, однако не всем публикациям стоит верить.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под стенами Офиса президента устроили протест против назначения Андрея Андрейчикова главой Одесской ОГА. 7 июля Владимир Зеленский, находясь в Одессе, заявил о том, что новый глава обладминистрации будет назначен через неделю.

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