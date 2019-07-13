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Обидчица Свитолиной в финале Уимблдона разгромила легендарную Уильямс (видео)
В субботу, 13 июля, в пригороде Лондона состоялся женский финал одного из четырех турниров серии «Большого шлема» Уимблдона, призовой фонд которого составляет 49,43 млн долларов.
В решающей дуэли сошлись легендарная американка 37-лентняя Серена Уильямс (11-я в мире) и обидчица нашей Элины Свитолиной 27-летняя румынка Симона Халеп (7-я). Если Уильямс-младшая в своей яркой карьере целых 14 раз поднималась на вершину по итогам турниров «Большого шлема» (шесть триумфов на Уимблдоне!), то дочь экс-футболиста, а ныне директора молочного завода Халеп — лишь раз, когда в прошлом году выиграла «Ролан Гаррос».
Не в пользу Симоны говорила и статистика личных встреч с американкой — лишь два успеха в 11 поединках. Поэтому неудивительно, что букмекеры перед финалом отдавали предпочтение именно Серене.
Однако реальность оказалась иной. Симона Халеп всего за 56 минут вчистую разбила легендарную американку — 6:2, 6:2.
Отметим, что дебютный успех на Уимблдоне принес румынке 2 миллиона 983 тысячи долларов призовых. Уильямс-младшая довольствовалась 1 миллионом 419 тысячами в американской валюте.
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Фото Twitter Уимблдона
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