Обидчица Свитолиной в финале Уимблдона разгромила легендарную Уильямс (видео)

Спорт

В субботу, 13 июля, в пригороде Лондона состоялся женский финал одного из четырех турниров серии «Большого шлема» Уимблдона, призовой фонд которого составляет 49,43 млн долларов.

В решающей дуэли сошлись легендарная американка 37-лентняя Серена Уильямс (11-я в мире) и обидчица нашей Элины Свитолиной 27-летняя румынка Симона Халеп (7-я). Если Уильямс-младшая в своей яркой карьере целых 14 раз поднималась на вершину по итогам турниров «Большого шлема» (шесть триумфов на Уимблдоне!), то дочь экс-футболиста, а ныне директора молочного завода Халеп — лишь раз, когда в прошлом году выиграла «Ролан Гаррос».

Не в пользу Симоны говорила и статистика личных встреч с американкой — лишь два успеха в 11 поединках. Поэтому неудивительно, что букмекеры перед финалом отдавали предпочтение именно Серене.

Однако реальность оказалась иной. Симона Халеп всего за 56 минут вчистую разбила легендарную американку — 6:2, 6:2.

Отметим, что дебютный успех на Уимблдоне принес румынке 2 миллиона 983 тысячи долларов призовых. Уильямс-младшая довольствовалась 1 миллионом 419 тысячами в американской валюте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть мужской финал на Уимблдоне Джокович — Федерер.

Фото Twitter Уимблдона



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter