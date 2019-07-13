Зеленский назначил нового главу Херсонщины: кто такой Юрий Гусев

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева и представил его на совещании 13 июля. Новоиспеченный глава области — бывший заместитель министра обороны. 26 июня правительство поддержало назначение Гусева.

Кроме того, президент Украины Зеленский во время рабочей поездки в Херсонской области представил нового постоянного представителя президента Украины в АР Крым.

«Еще сегодня хотел бы представить постоянного представителя президента в АРК Кориневича Антона Александровича», — сказал президент.

Как писали «ФАКТЫ», в июне тогда еще живой нардеп Дмитрий Тымчук утверждал, что Гусев в свое время работал в Госинвестпроекте, когда его возглавлял Владислав Каськив. Последнего подозревают в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Кроме того, Гусев имел сомнительную репутацию и на должности заместителя министра обороны. Так, Тымчук напомнил, что весной 2015 года Комитет нацбезопасности и обороны парламента рассматривал завышение цены при закупке топлива для армии — плюс 6 тысяч гривен к рыночной цене на тонну. Всего переплата составила 180 миллионов гривен.

Гусев в расследовании Комитета ВР фигурировал как организатор тендера. Также, по словам Тымчука, Гусев руководил скандальной закупкой жилья для военнослужащих.

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