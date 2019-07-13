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Зеленский назначил нового главу Херсонщины: кто такой Юрий Гусев
Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева и представил его на совещании 13 июля. Новоиспеченный глава области — бывший заместитель министра обороны. 26 июня правительство поддержало назначение Гусева.
Кроме того, президент Украины Зеленский во время рабочей поездки в Херсонской области представил нового постоянного представителя президента Украины в АР Крым.
«Еще сегодня хотел бы представить постоянного представителя президента в АРК Кориневича Антона Александровича», — сказал президент.
Как писали «ФАКТЫ», в июне тогда еще живой нардеп Дмитрий Тымчук утверждал, что Гусев в свое время работал в Госинвестпроекте, когда его возглавлял Владислав Каськив. Последнего подозревают в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах.
Кроме того, Гусев имел сомнительную репутацию и на должности заместителя министра обороны. Так, Тымчук напомнил, что весной 2015 года Комитет нацбезопасности и обороны парламента рассматривал завышение цены при закупке топлива для армии — плюс 6 тысяч гривен к рыночной цене на тонну. Всего переплата составила 180 миллионов гривен.
Гусев в расследовании Комитета ВР фигурировал как организатор тендера. Также, по словам Тымчука, Гусев руководил скандальной закупкой жилья для военнослужащих.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?