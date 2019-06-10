В список «Слуги народа» попал фигурант громких скандалов в Минобороны

Украина

В списке кандидатов в депутаты президентской партии «Слуга народа», куда, в частности, попал принципиальный противник Майдана Макс Бужанский, под номером 41 идет экс-замминистра обороны (2014 — 2016 гг.) Юрий Гусев, который был фигурантом нескольких скандалов и который рассматривается как один из кандидатов на пост главы Минобороны.

Об этом в социальных сетях сообщает народный депутат Украины, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. «Но дело даже не в том, является ли Гусев завтрашним главой военного ведомства. Он — в проходной части списка партии „внесистемных новых лиц“. Мы не будем вспоминать деятельность Гусева в печально известном Госагентстве по инвестициям Каськива во времена Януковича. Сейчас — о вопросах, которые возникли к Гусеву в бытность его заместителем министра обороны после Майдана», — сообщает Тымчук и напоминает эпизод с завышением цены при закупке топлива для армии.

По его словам, речь шла о переплате в 180 млн гривен, а в расследовании парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Юрий Гусев «фигурировал как организатор тендера». «Схему тогда удалось прикрыть, к счастью для госбюджета. Правда, дело, возбужденное правоохранителями, ничем не закончилось…», — добавляет Дмитрий Тымчук.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Юрий Гусев подавал в отставку в ноябре 2015 года, мотивируя свое решение «атаками против него и Офиса реформ Минобороны», однако его заявление не было подписано Петром Порошенко в бытность президентом Украины.

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