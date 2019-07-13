Зеленский обязал мэра Одессы выделить землю для бесплатного проезда в морской порт

Политика

В субботу, 13 июля, в ходе рабочей поездки в Одессу президент Украины Владимир Зеленский поручил мэру города Геннадию Труханову срочно решить вопрос предоставления земельного участка для обустройства бесплатного въезда на территорию Одесского морского порта представителей бизнеса с целью оформления грузов.

«Надо найти возможность решить проблему предоставления земельного участка Одесскому морскому порту для обустройства въезда на территорию порта для бизнеса, которым можно было бы пользоваться бесплатно», — отметил глава государства.

В настоящее время попасть на территорию морского порта можно исключительно через территорию частной компании «Евротерминал», естественно, не бесплатно.

Зеленский считает такую ситуацию недопустимой и подчеркивает, что это создает монополию, которая вредит большому числу предпринимателей.

Президент также обратил внимание, что доходы порта уменьшились, а зарплаты — увеличились в полтора раза.

Со своей стороны заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Гончарук заявил, что цифры демонстрируют негативные тенденции в работе порта в течение последних трех лет.

«Они показывают, что доходность и чистая прибыль порта упал в 16 раз. Мы видим, что эффективность уменьшается, а расходы растут. У нас есть огромное количество сигналов, в морском порту деятельность осуществляется далеко не всегда в интересах государства. Нас очень интересует практика, когда государственные буксирысдаются в аренд, за полцены частным компаниям, почасово. Нас очень интересует, что единственный въезд на государственный порт контролирует частная компания», — отметил Алексей Гончарук.

Он уточнил, что Одесский порт за последние три года потерял 15 процентов грузопотока.

Кроме того, по его словам, одной из проблем является контрабанда, уровень потерь от которой составляет примерно 1 млн долларов в день.

В ходе совещания в морском порту при участии президента глава государства, выслушав доклады силовиков и портовиков касательно ситуации с контрабандными потоками, поручил прокурору Одесской области Олегу Жученко в недельный срок предоставить полный отчет об антикоррупционной и антиконтрабандной деятельности (бездеятельности) правоохранителей.

«Как и с кем поступать в дальнейшем, кого оставлять на работе, а кого освобождать и привлекать к ответственности, будет решать специально созданная рабочая группа из состава специалистов и сотрудников центральных правоохранительных структур», — сказал Зеленский.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Зеленский передумал назначать Андрейчикова главой Одесской ОГА.

Фото Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского торгового порта

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