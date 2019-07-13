"Вы — образец несокрушимости и достоинства": Зеленский тепло поздравил Сенцова с днем рождения

Политика

Во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар» на административной границе с Автономной Республикой Крым, поле чего тепло поздравил пребывающего в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова с 43-м днем рождения.

«Для миллионов людей в Украине и во всем мире вы являетесь образцом несокрушимости и достоинства. Желаю вам крепкого здоровья, ведь сейчас оно является вашим главным оружием в этой борьбе. Нам нечего вам сегодня подарить, кроме непоколебимого обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных», — написал он в Facebook.

Президент выразил уверенность в скором возвращении Сенцова в родной дом.

«Сегодня мы были в Чонгаре, совсем близко к вашему дому. Верю, что вы скоро сможете туда вернуться, и впереди будет много лет свободной жизни и новых творческих достижений», — подчеркнул Зеленский.

Как писали «ФАКТЫ», пятый президент Украины Петр Порошенко также поздравил Олега Сенцова с днем рождения.

«Дорогой Олег! Искренне поздравляю тебя с днем рождения. Благодарю за мужество и силу воли! Ты должен знать, что мы продолжаем борьбу за твою свободу и освобождение… Знай, что весь свободный мир поддерживает тебя! Мы победим!», — написал Порошенко в Facebook.

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