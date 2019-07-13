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"Мы продолжаем борьбу": Порошенко обратился к имениннику Сенцову
Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, ставший узником Кремля за непринятие аннексии Крыма, отмечает день рождения. Одним из первых его поздравил лидер партии «Европейская Солидарность», пятый президент Украины Петр Порошенко.
В своем Facebook он заверил, что приложит максимум усилий ради освобождения всех узников режима Путина. Так, уже на 17 июля у Порошенко назначена встреча с новоизбранными членами Европарламента, которые 18 июля должны будут проголосовать резолюцию за освобождение узников.
«Дорогой Олег! Искренне поздравляю тебя с днем рождения. Благодарю за мужество и силу воли! Ты должен знать, что мы продолжаем борьбу за твою свободу и освобождение… Знай, что весь свободный мир поддерживает тебя! Мы победим!», — написал Порошенко.
Напомним, 21 мая 2019 года исполнилось пять лет с момента незаконного задержания Олега Сенцова. Он отбывает срок в заполярной колонии в Лабытнанги.
Известный российский журналист Аркадий Бабченко винит российское медиасообщество в равнодушии к судьбе своего украинского коллеги.
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