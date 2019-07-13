"Мы продолжаем борьбу": Порошенко обратился к имениннику Сенцову

Украина

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, ставший узником Кремля за непринятие аннексии Крыма, отмечает день рождения. Одним из первых его поздравил лидер партии «Европейская Солидарность», пятый президент Украины Петр Порошенко.

В своем Facebook он заверил, что приложит максимум усилий ради освобождения всех узников режима Путина. Так, уже на 17 июля у Порошенко назначена встреча с новоизбранными членами Европарламента, которые 18 июля должны будут проголосовать резолюцию за освобождение узников.

«Дорогой Олег! Искренне поздравляю тебя с днем рождения. Благодарю за мужество и силу воли! Ты должен знать, что мы продолжаем борьбу за твою свободу и освобождение… Знай, что весь свободный мир поддерживает тебя! Мы победим!», — написал Порошенко.

Напомним, 21 мая 2019 года исполнилось пять лет с момента незаконного задержания Олега Сенцова. Он отбывает срок в заполярной колонии в Лабытнанги.

Известный российский журналист Аркадий Бабченко винит российское медиасообщество в равнодушии к судьбе своего украинского коллеги.



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