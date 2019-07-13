Политика

Не успел назначить — уже увольняет: Зеленский дал новому главе Херсонской ОГА срок до 20 декабря

В ходе рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар» на административной границе с Автономной Республикой Крым. Это первый визит главы государства на административную границу с оккупированным Крымом с начала оккупации в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Президент Зеленский поручил новому губернатору области Юрию Гусеву реализовать второй заключительный этап обустройства КПВВ (создание сервисных центров с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг) до 20 декабря этого года.

«Давайте в 20-ых числах декабря — этого будет достаточно. Если нет — новый глава ОГА останется в прошлом. Это — честно», — заявил президент.

Участники совещания сообщили президенту, что для реализации первого этапа проекта будет достаточно уже выделенных для этого 100 млн грн. Но пока в госбюджете не предусмотрено 70 млн грн для второго этапа. Глава государства пообещал поспособствовать тому, чтобы проект по обустройству КПВВ был профинансирован полностью.

Как писали «ФАКТЫ», 13 июля президент Владимир Зеленский назначил новым губернатором Херсонской области Юрия Гусева.

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