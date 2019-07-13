Украина

Городок для переселенцев в Харькове признали не пригодным для жизни: что будет с сотнями людей

Техническое состояние модульного городка для переселенцев вблизи аэропорта «Харьков» опасно для проживания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковского горсовета.

«Модульный городок открыт в Харькове в январе 2015 года при поддержке правительства Германии. Объект предполагался как временное жилье для переселенцев из зоны АТО, поэтому договор с жителями городка подписывался всего на полгода. Позднее семьи, решившие свои бытовые проблемы, выезжали, вместо них в городок селили новых жителей. Тем, кому некуда было уезжать, город шел навстречу и продлевал договор», — отметила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, всего с начала открытия городка через него прошло 800 человек, сегодня здесь проживают 302 человека, среди которых — 130 детей, 33 пенсионера, 17 многодетных семей, а также люди с инвалидностью.

«Гарантия на немецкие конструкции закончилась еще в июле 2017 года, и сегодня техническое состояние помещений не только не пригодно, но и опасно для проживания. Поэтому мы считаем своим долгом объяснить жителям, что техническое состояние городка сегодня не способствует комфортному проживанию людей и вызывает определенные риски, если мы в таком состоянии войдем в зиму», — добавила Горбунова-Рубан.

Она отметила, что зимой на стенах модулей накапливается конденсат, поскольку обеспечить эти помещения полноценной вентиляцией невозможно. Позже конденсат превращается в сосульки. Учитывая то, что там полностью электрическое обеспечение, эта вода попадает на провода и приводит к замыканию и возгоранию бойлеров.

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